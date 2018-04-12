Arapça ders içeriklerini seslendiren öğrencilerden Rektör Gündoğan’a ziyaret

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kullanılan Arapça ders kitaplarını seslendiren öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan’ı ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümünde ve AKADEMA Arapça Eğitim Projesinde kullanılan Arapça ders kitaplarındaki içerikler, Anadolu Üniversitesi’nde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler tarafından seslendirildi. Bu bağlamda projeye gönüllü olarak destek veren ve ana dili Arapça olan öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Gündoğan’ı makamında ziyaret etti. Rektörlük Ofisi’nde gerçekleştirilen ziyarete Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Betül Üyümez ve projede yer alan Açıköğretim Fakültesi öğretim elemanları katıldı.

"Arapça, dünyada en çok konuşulan dillerden"

Gönüllü hizmetlerinden dolayı öğrencilere teşekkürlerini sunan Rektör Gündoğan, “Dünyada en çok konuşulan dillerden bir tanesi Arapça’dır. Dolayısıyla Arapça öğrenme materyalleri hem öğrencilerimiz hem de bizim için çok önemli. Çünkü bu materyaller sadece ilahiyat öğrencilerine hizmet vermiyor, Arapça öğrenmek isteyen herkese fayda sağlıyor. Bu sebeple çalışmalarımızı ve ekibimizi her geçen gün geliştiriyoruz. İnşallah öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin de katkılarıyla daha iyi noktalara geleceğiz” dedi.

Ziyarette ayrıca, Arapça seslendirme yapan öğrencilere Rektör Prof. Dr. Gündoğan tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.