Arapça Etkinlik Yarışmaları il finali yapıldı

Tekirdağ’da İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları arasında Arapça Etkinlik yarışmaları il finalleri gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce planlanan, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları öğrencileri arasında “ Arapça Etkinlik” Yarışmaları il finalleri Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Süleymanpaşa İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde yapıldı.
Arapça şiir okuma yarışması
Süleymanpaşa - Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Sueda Kabucu birinci, Çerkezköy-Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesinden Seyhan Çoban ikinci Süleymanpaşa Anadolu İmam Lisesinden ise Vildannur Yildiz üçüncü oldu
Arapça metin canlandırma yarışması
Çorlu - Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Çorlu-Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Malkara-Malkara Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncü oldu.
Arapça şiir okuma yarışması
Süleymanpaşa İmam Hatip Ortaokulu Elifnur Takay birinci, Kapaklı-Kapaklı İmam Hatip Ortaokulu Yağmur Efe ikinci, Çorlu-Şehit Ali Alıtkan İmam Hatip Ortaokulu Mahmut Korkut ise üçüncü oldu.
Arapça metin canlandırma yarışması
Kapaklı İmam Hatip Ortaokulu birinci, Ergene İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Çorlu-Şehit Ali Alıtkan İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu.
Arapça çocuk şarkıları yarışması
Çorlu İmam Hatip Ortaokulu birinci, Süleymanpaşa İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Çorlu-Şehit Ali Alıtkan İmam Hatip Ortaokulu üçüncülüğü aldı
İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!
Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı
İşte WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu
Almanya'da Türk boksör Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş!
Frikik üstüne frikik! O kıyafeti giydiğine bin pişman oldu
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
'Arayanı göstereceğim' diye kişisel bilgilere erişiyorlar! BTK Başkanı'ndan uyarı
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum