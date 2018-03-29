Arapça Etkinlik Yarışmaları il finali yapıldı

Tekirdağ’da İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları arasında Arapça Etkinlik yarışmaları il finalleri gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce planlanan, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları öğrencileri arasında “ Arapça Etkinlik” Yarışmaları il finalleri Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Süleymanpaşa İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde yapıldı.

Arapça şiir okuma yarışması

Süleymanpaşa - Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Sueda Kabucu birinci, Çerkezköy-Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesinden Seyhan Çoban ikinci Süleymanpaşa Anadolu İmam Lisesinden ise Vildannur Yildiz üçüncü oldu

Arapça metin canlandırma yarışması

Çorlu - Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Çorlu-Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Malkara-Malkara Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncü oldu.

Arapça şiir okuma yarışması

Süleymanpaşa İmam Hatip Ortaokulu Elifnur Takay birinci, Kapaklı-Kapaklı İmam Hatip Ortaokulu Yağmur Efe ikinci, Çorlu-Şehit Ali Alıtkan İmam Hatip Ortaokulu Mahmut Korkut ise üçüncü oldu.

Arapça metin canlandırma yarışması

Kapaklı İmam Hatip Ortaokulu birinci, Ergene İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Çorlu-Şehit Ali Alıtkan İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Arapça çocuk şarkıları yarışması

Çorlu İmam Hatip Ortaokulu birinci, Süleymanpaşa İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Çorlu-Şehit Ali Alıtkan İmam Hatip Ortaokulu üçüncülüğü aldı