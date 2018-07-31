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Arapça ilahiyatı uzaktan öğretecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 12:16 | Son Güncelleme

AÜ Açıköğretim Sistemi Arapça ilahiyat ön lisans programı geçen yıl olduğu gibi bu öğretim yılında da ilahiyat alanında kendisini geliştirmek isteyenleri bekliyor

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi, Arapça ilahiyat ön lisans programıyla öğrencilerine 2018-2019 öğretim yılında yenilikçi ve kaliteli bir eğitim verecek.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017-2018 öğretim yılında yabancı dilde de ön lisans ve lisans programlarını hizmete sunarak açıköğretimde bir yeniliğe imza atan AÜ, 2018-2019 öğretim yılında da Açıköğretim Sistemi Arapça ilahiyat ön lisans programıyla öğrencilerine yenilikçi ve kaliteli bir eğitim sunacak.

Program ile Arapça bilen ve ilahiyat alanında kendisini geliştirmek isteyen Türk ve yabancı uyruklu bireylere Arapça dilinde ilahiyat eğitimi alacak.

Yabancı dilde eğitim veren söz konusu programa kayıt yaptıracak öğrenciler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Arapça dil sınavından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan YÖKDİL sınavından bu puanın eşdeğeri bir puana sahip olması gerekiyor.

Öğrencilerin 2018-2019 öğretim yılında da hizmetine sunulacak programdan mezun olanlar, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edebilecekleri gibi yükseköğretim kurumlarında akademik ile idari anlamda da iş sahibi olabilme fırsatını elde ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Açıköğretim sistemi Anadolu Üniversitesi Arapça Eskişehir

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