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Arapça tabelalarda Türkçe karakter zorunluluğu

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 17:39 | Son Güncelleme 39 dakika önce

Türkiye'de en fazla Suriyelinin bulunduğu kentlerden Şanlıurfa'da, sığınmacıların açtığı iş yerlerindeki Arapça tabela ve yazılarda en az yüzde 60 oranında Türkçe karakter kullanılması zorunlu olacak.

Arapça tabelalarda Türkçe karakter zorunluluğu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kent estetiğinin korunması ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi için başlatılan uygulamalar kapsamında, farklı dilde yazılmış tabela, ilan ve tanıtıma yönelik levhalara ilişkin yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Türkiye'de en fazla Suriyeli misafirin yaşadığı kentlerin başında yer alan şehirdeki yabancı dilde afiş ve reklam tabelası kullanan iş yerlerine yönelik de çalışma başlatıldı.

Türkçe anlaşılırlığın da kolaylaştırılması amacıyla başlatılan çalışmada, tabelalarda en az yüzde 60 oranında Türkçe karakter kullanılması, yazı karakterleri ve boyutunun da aynı olması kararlaştırıldı.

Belirlenen standartlar doğrultusunda iş yeri ve işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulunularak kurallara uymaları istendi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ekipleri, yaptığı kontrollerde 140 iş yerinin tabela standartlarına uyum sağladığını belirledi.

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Anahtar Kelimeler:
tabela Arapça Suriye

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