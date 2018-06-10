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Arapça ve Rusça dillerinden ilk kez "e-YDS" yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 16:06 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından Arapça ve Rusça dillerinden ilk kez bugün yapılan elektronik Yabancı Dil Sınavı'na 479 aday katıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Arapça ve Rusça dillerinden ilk kez, elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) düzenlendi.

ÖSYM'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan e-Sınav merkezlerinde dün ve bugün yoğun bir sınav temposu yaşandı. Hafta sonu e-Sınav merkezlerinde toplam 4 bin 536 aday sınava girdi.

Dün yapılan İngilizce e-YDS sınavına başvuran 4 bin 57 adaydan 3 bin 513'ü, Ankara Esenboğa e-Sınav merkezinde sınava girdi. Adaylar, sınav sonuçlarını, sınavdan sonra saat 19.05'de ÖSYM'nin internet sitesinden öğrendi.

Bugün ise ilk kez Arapça ve Rusça dillerinden e-YDS sınavı yapıldı. Her iki dilden sınava 479 aday katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
e-YDS ösym

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