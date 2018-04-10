Arapça’dan Türkçeye tercüme teknikleri SAÜ’de konuşuldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Güman tarafından “Arapça’dan Türkçe’ye Tercüme Teknikleri” başlıklı bir konferans düzenlendi.

SAÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Doç. Dr. Güman, Arapça’dan Türkçe’ye tercüme tekniklerine dair yazılmış olan kitapların genelde dil bilgisi kurallarına dayalı olduğunu belirterek, bu kitapların tercüme hususunda belirli bir noktaya kadar yardımcı olduğunu, iyi bir tercüme yapabilmek için sahada olmanın daha önemli olduğunu söyledi. Oryantalistlerin daha erken dönemlerde Arapça’dan tercüme faaliyetlerine başladıklarına değinen Doç. Dr. Güman, günümüzde dahi oryantalistler tarafından Arapça’dan çevrilen birçok eserin hala Türkçe’ye çevrilmemiş olduğunu belirtti. Doç. Dr. Güman, “Tercümenin güzeli sadık olmaz, sadık olanı ise güzel olmaz” diyerek tercümenin bir yorum faaliyeti olduğunu belirtti. İyi bir çevirinin kötü örneklerden hareketle öğrenebileceğini belirten Doç. Dr. Güman, Arapça’dan Türkçe’ye tercümede dikkat edilmesi gereken hususları, belirli başlıklar altında hatalı tercüme örnekleri üzerinden anlattı.

Katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanan konferans, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı’nın Doç. Dr. Osman Güman’a hediye takdimiyle sona erdi.