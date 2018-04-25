Araplar, Peşmerge'nin alıkoyduğu yakınlarının serbest bırakılmasını istiyor

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Araplar, 2003-2017 yılları arasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ait Peşmerge ve Asayiş güçleri tarafından yargı izni olmadan alıkonulan binlerce insanın serbest bırakılmasını istedikleri belirtildi.

Kerkük'te basın toplantısı düzenleyen Ubeyd Aşireti Başkanı Gassan Asi, yargı izni olmadan alıkonulan binlerce Kerküklü Arap vatandaşının serbest bırakılmasını istedi.

Asi, ''Son 14 yıl içinde Peşmerge ve Kürt Asayiş güçlerinin alıkoyduğu yaklaşık 5 bin evladımızın akıbetinden haberimiz yok.'' dedi.

Kürt siyasi partilerinin Kerkük'ü tek taraflı olarak yönettiği dönemlerde bu tür alıkoymaların arttığına dikkati çeken Asi, ''Kerküklü Araplara yönelik alıkoyma ve baskılar kentte tek taraflı yönetimin başladığı 2003-2017 tarihleri arasında yapıldı. Bu alıkoymalar terör örgütü DEAŞ'ın kentin güneyini ele geçirmesinden sonra daha da arttı.'' şeklinde konuştu.

Yıllardır alıkonulan söz konusu insanlar hakkında hiç bir bilgi edinemediklerini belirten Asi, şöyle devam etti:

''Aradan yıllar geçmesine rağmen alıkonulan insanlarımız hakkında hiç bir bilgi elde edinemedik. Ölü yada sağ olduklarını da bilmiyoruz. Terör olaylarına adları karışmışsa gerekirse yargı önüne çıkıp cezalarını çeksinler ya da serbest bırakılsınlar.''

