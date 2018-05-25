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Aras Kargo "Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka" seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 13:41 | Son Güncelleme

Aras Kargo’nun Genel Müdürü Bulduk: - "Müşteri memnuniyeti öneminin ilk sırada geldiği bir sektörde faaliyet göstermenin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun farkındayız"

İSTANBUL (AA) - Aras Kargo, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen A.L.F.A. Awards’da sektöründe "Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka" ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya markası olma vizyonuyla yatırımlarına devam eden Aras Kargo, müşteri memnuniyeti alanında aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

Yaklaşık 14 bin çalışanı, 4 binden fazla araç, 900’e yakın şube ve 29 transfer merkeziyle günde yaklaşık 500 bin gönderi taşıyan Aras Kargo, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen A.L.F.A. Awards’da kargo sektöründe "Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka" seçildi.

Akademetre tarafından gerçekleştirilen, jürinin tüketiciler olduğu araştırmaya, Türkiye genelinde 12 ilde rastlantısal olarak belirlenen bin 200 kişi katıldı. Araştırmada müşterilerin arzu boyutu ile markayı deneyimle istekleri, iletişim boyutu ile markanın iletişim faaliyetlerinin niteliği ve ilişki boyutu ile markanın tüketici nezdinde bilinirliği gibi müşteride markanın ilk izlenimini oluşturan satış öncesi ilişkiler değerlendirildi.

Değerlendirmenin sonucunda Aras Kargo satış öncesi ilişkileri ile oluşturduğu, güvenilirliği, bilinirliği ve faaliyet nitelikleri kapsamında tüketicilerin kargo sektöründe tercih ettikleri ilk marka oldu. Ayrıca çalışan memnuniyetine verdiği önem, kişiselleştirme uygulamaları ve CRM gibi kriterlerin değerlendirildiği kategorilerde de fark yarattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo’nun Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, “Aras Kargo, her gün ortalama 500 bin kapı çaldığı çok büyük bir operasyonu en iyi şekilde yapmaya çalışan 14 bine yaklaşan çalışanıyla dev bir aile. Öncelikle bizi bu ödüle layık gören her gün kapısını çaldığımız yüzbinlerce müşterimize, sonra ödülde emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Müşteri memnuniyeti öneminin ilk sırada geldiği bir sektörde faaliyet göstermenin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun farkındayız. Bu başarının ekibimize katacağı motivasyon ile daha iyisini yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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