Aras Kargo yılda 260 tondan fazla atığı çevreye kazandırıyor

İSTANBUL (AA) - Aras Kargo’nun çevreyi koruma vizyonu doğrultusunda oluşturduğu “Doğa Dostu Araslar” platformu, geçen yıl 262 ton atığı çevreye geri kazandırdı.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, bugünün iş hayatında doğayı korumak ve çevre sorunlarıyla ilgili etkin girişimlerde bulunmak tüm kurumlar için hayati önem taşıyor. Türkiye’nin en geniş dağıtım ağına sahip kargo şirketi konumunda olan Aras Kargo, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre dostu uygulama ve faaliyetlere büyük hassasiyet gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, “Aras Kargo olarak, yaklaşık 14 bin çalışanımız, 4 binden fazla araç, 800’ün üstünde şube ve 29 transfer merkezimizle her gün ortalama 500 bin gönderi taşıyoruz. Bunu yaparken de kargo sektörünün doğası gereği karbon ayak izi bırakıyoruz. Bir günde tüm filomuzu doğa dostu teknolojiyle yenilemek mümkün değil tabi ama şirketimizin filomuzu gençleştirmek de dahil bu konuda attığı birçok olumlu adım var. Dağıtımda kullanılan araçlarımızı, ofislerimizde kullanılan ürün ve hizmetlerimizi çevreye duyarlı teknolojik gelişmeler dahilinde her geçen gün yeniliyoruz.” ifadelerini kullandı.