Aras Nehri’ni ilkel teleferikle geçiyorlar

Karların erimesiyle taşan Aras Nehri’ni tehlikeyi göze alarak ilkel teleferikle geçiyorlar. Kağızman’da hidroelektrik santralında çalışan işçiler, her gün tehlikeye aldırış etmeden aynı yöntemle işlerine gitmek zorunda kalıyor.
Kağızman’da bulunan bir hidro elektrik santralinde çalışan vatandaşlar, işleriyle köyleri arasında bulunan ilkel teleferiği kullanmak zorunda kalıyor.
Delice akan Aras Nehri’nden karşıya geçmek için bindikleri ilkel teleferikte çekerek karşıya geçiren vatandaşlar zaman zamanda zor anlar yaşıyorlar. Çelik halat üzerinde bulunan teleferikle karşıya geçen vatandaşlar yetkililerden köyleriyle iş yerleri arasında bulunan bölgeye köprü yapmalarını istiyor.
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