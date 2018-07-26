Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri"nden lisansüstü eğitim için tercih yapacakların, 1 Ağustos tarihine kadar kişisel bilgileri ile eğitim bilgilerini güncellemeleri gerektiği bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanan "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri"nden lisansüstü eğitim için tercih yapacakların, 1 Ağustos tarihine kadar kişisel ve eğitim bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

Tercih yapacaklar, söz konusu değişiklikleri e-Devlet şifrelerini kullanarak "https://yoksis.yok.gov.tr/TS" adresinden gerçekleştirecekler.

Öncelikli Alan Araştırma Görevlilerinin Lisansüstü Eğitim Kontenjanları ve Tercih İşlemlerine ilişkin duyurunun ise daha sonra yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, daha önce tercih yaparak bir lisansüstü programına yerleşen ve eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin tercih yapmamaları gerektiği de kaydedildi.

