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Arazi tartışmasında ailesini katletti: 5 ölü (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 21:47 | Son Güncelleme

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI Besni'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Salih Albay'ın tüfeğinden çıkan saçmalarla yaşamını yitiren babası, kardeşi, yengesi ve 2 yeğeninin cansız bedenleri, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Besni'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Salih Albay'ın tüfeğinden çıkan saçmalarla yaşamını yitiren babası, kardeşi, yengesi ve 2 yeğeninin cansız bedenleri, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Malatya'ya cenazelerle birlikte gelen ölenlerin akrabalarından Mustafa Kurt, kardeşler arasında arazi nedeniyle geçmişten bu yana devam eden gerginliğin olduğunu belirterek, "İki kardeş arasında gerginlik vardı. Bu sabah Gaziantep'te oturan Hicabi, babası eşi ve çocukları ile köye geliyor. Tarlada tartışınca Salih eve gidip tüfeğini alıyor ve gelip hepsine ateş ediyor" dedi.

Cenazeler, otopsilerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

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