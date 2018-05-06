HABER

Arazi yüzünden tartıştığı ağabeyini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 20:17 | Son Güncelleme

Arazi yüzünden tartıştığı ağabeyini vurdu

Samsun'un Terme ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi, ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Kozluk Mahallesi'nde, Veysel Ç. (50) ile ağabeyi Abdullah Ç. (55) arasında, miras kalan fındık bahçesinden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel Ç, tabancasıyla Abdullah Ç'ye ateş etti.

Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Abdullah Ç, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Abdullah Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Veysel Ç'nin yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Kız yurdunda korku dolu dakikalar!Kız yurdunda korku dolu dakikalar!
Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!
Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajErdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arazi anlaşmazlığı cinayet kardeş Terme

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Kadıköy'de korku filmi! Fernandao ipten aldı

Kadıköy'de korku filmi! Fernandao ipten aldı

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Kız yurdunda korku dolu dakikalar!

Kız yurdunda korku dolu dakikalar!

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.