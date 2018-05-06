Arazi yüzünden tartıştığı ağabeyini vurdu

Samsun'un Terme ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi, ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Kozluk Mahallesi'nde, Veysel Ç. (50) ile ağabeyi Abdullah Ç. (55) arasında, miras kalan fındık bahçesinden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel Ç, tabancasıyla Abdullah Ç'ye ateş etti.

Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Abdullah Ç, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Abdullah Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Veysel Ç'nin yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

