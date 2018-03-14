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Arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 18:36 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde bir kadın, arazisinden geçtiğini öne sürdüğü yoldan araçların geçişine izin vermedi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kadın, arazisinden geçtiğini öne sürdüğü yolu trafiğe kapattı.

Türkkuyusu Mahallesi Mars Mabedi Caddesi'ndeki yolun arazisinden geçtiğini iddia eden Aliye Can, yolda durarak araçların geçişini engelledi. Araçların arazisine diktiği ağaçları ezdiğini öne süren Can, sürücülerle de tartıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aliye Can'a ait olduğunu tespit ettikleri yolu şerit çekerek trafiğe kapattı. Bir süre bölgede bekleyen ve araçları durduran kadın, daha sonra polis ekiplerince evine gitmeye ikna edildi.

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