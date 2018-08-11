Arçelik Garage’dan akıllı ev çözümlerine yönelik yeni girişimlere destek

İSTANBUL (AA) - Donanım odaklı kurumsal hızlandırma programı “BİGG” ile yeni girişimler, Arçelik’in teknik ve sektörel bilgi birikiminden faydalanmanın yanı sıra TÜBİTAK’tan karşılıksız olarak 150 bin TL’ye kadar destek alma şansı buluyor.

Şirketten yapılan açıkmaya göre, TÜBİTAK’ın, "Yenilik ve Girişimcilik Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Destek Programı" TÜBİTAK ve Arçelik-Garage iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Donanım odaklı kurumsal hızlandırma programı olan “BİGG Arçelik Garage” ile yeni girişimler, Arçelik’in teknik ve sektörel bilgi birikiminden faydalanma ve TÜBİTAK’ tan karşılıksız olarak 150 bin TL’ye kadar destek alma fırsatı buluyor.

Ücretsiz olarak hayata geçirilen bu program kapsamında katılımcılar, Arçelik uzmanlarından mentorluk desteği, Arçelik’in yeni nesil Ar-Ge merkezi Garage’da 5 bin TL’ye kadar prototip üretim hakkı, 3 günlük temel girişimcilik kampına katılma fırsatı kazanıyor ve program partnerlerinden iş modeli mentorluğu alabiliyor.

1 ay süren programı başarıyla tamamlayan girişimcilere, TÜBİTAK BİGG programının 2. aşamasına seçilmeleri halinde 150 bin TL’ye kadar karşılıksız maddi destek imkanı sunuluyor.

Başvuru için "www.arcelikgarage.com/bigg" adresi ziyaret edilebiliyor. Bu arada, "BİGG Arçelik Garage” programına, lisans programlarından bir yıl içinde mezun olacak öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra lisans ya da doktora programlarını en fazla 10 yıl önce tamamlamış bireyler herhangi bir sektör kısıtlaması olmadan başvurabiliyor.

