İSTANBUL (AA) - Arçelik İstinyePark Deneyim Mağazası, perakendede dünyanın en prestijli ödüllerinden kabul edilen World Retail Awards’ta (Dünya Perakende Ödülleri) "En İyi Mağaza Tasarımı" ödülünü kazandı.

Arçelik açıklamasına göre, şirket, en büyük deneyim ve yaşam alanına sahip İstinyePark mağazasıyla bu yıl 10’uncusu Madrid’de düzenlenen World Retail Awards’ta (Dünya Perakende Ödülleri) bin 200 metrekare altı kategoride "En İyi Mağaza Tasarımı Ödülü"nü kazandı. Pekçok dünya markasını geride bırakarak bu başarıyı elde eden Arçelik, 2007 yılından beri düzenlenen organizasyonda mağaza tasarımıyla ödüle layık görülen ilk Türk markası unvanını kazanırken, aynı zamanda 2018 World Retail Awards’ta ödül alan tek Türk markası da oldu.

World Retail Awards, dünyada en iyi perakendecileri ve perakende uygulamalarını ödüllendiriyor. En İyi Mağaza Tasarımı kategorisinde, mağazanın markanın perakende gücüne sağladığı katkı, ticari başarısı, sergilediği yaratıcılık, alışveriş deneyimini en iyi şekilde yaşatması ve teknoloji kullanımı değerlendiriliyor. Ödül jürisi perakendecilik sektörünün önde gelen isimlerinden oluşuyor.