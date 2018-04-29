İSTANBUL (AA) - Arçelik İstinyePark Deneyim Mağazası, perakendede dünyanın en prestijli ödüllerinden kabul edilen World Retail Awards’ta (Dünya Perakende Ödülleri) "En İyi Mağaza Tasarımı" ödülünü kazandı.
Arçelik açıklamasına göre, şirket, en büyük deneyim ve yaşam alanına sahip İstinyePark mağazasıyla bu yıl 10’uncusu Madrid’de düzenlenen World Retail Awards’ta (Dünya Perakende Ödülleri) bin 200 metrekare altı kategoride "En İyi Mağaza Tasarımı Ödülü"nü kazandı. Pekçok dünya markasını geride bırakarak bu başarıyı elde eden Arçelik, 2007 yılından beri düzenlenen organizasyonda mağaza tasarımıyla ödüle layık görülen ilk Türk markası unvanını kazanırken, aynı zamanda 2018 World Retail Awards’ta ödül alan tek Türk markası da oldu.
World Retail Awards, dünyada en iyi perakendecileri ve perakende uygulamalarını ödüllendiriyor. En İyi Mağaza Tasarımı kategorisinde, mağazanın markanın perakende gücüne sağladığı katkı, ticari başarısı, sergilediği yaratıcılık, alışveriş deneyimini en iyi şekilde yaşatması ve teknoloji kullanımı değerlendiriliyor. Ödül jürisi perakendecilik sektörünün önde gelen isimlerinden oluşuyor.
Bin 80 metrekarelik alana kurulu olan Arçelik İstinyePark mağazası, interaktif müşteri deneyimine olanak sağlayan, yeni nesil perakendecilik trendlerine uygun dijital teknolojilerle donatıldı. Mağaza, "Ana Deneyimleme Adası", "Etkinlik Mutfağı" ve "TV Deneyimleme" olmak üzere toplam 3 adet adada müşterilerine ürünleri deneyimleme ve keyifli zaman geçirme imkanı sunuyor. Ürünlerle ilgili bilgilere hızla ulaşmayı sağlayan dijital ekranların yer aldığı mağazada, Arçelik ürünlerinin yanında, cep telefonu, tablet, dijital oyuncaklar gibi en yenilikçi elektronik ürünler de bulunuyor. Arçelik İstinyePark mağazası ayrıca, konuk şefler ile yemek pişirmekten, özel fotoğrafçılık ve dijital sanat derslerine kadar atölyelere ev sahipliği yaparken, ücretsiz wifi hot-spot’larıyla birleştirilmiş bir mağaza uygulaması sunarak tüketicilere bir sonraki etkinlik için de bilgi aktarıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, dünyadaki perakendecilere örnek olacak bir mağaza tasarlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.
Bu kategoride pek çok dünya markasını geride bırakarak perakende dönüşümüne öncülük etme iddialarını sürdürdüklerini dile getiren Dinçer, şunları kaydetti:
"Ürün ve hizmetten tasarıma her noktada müşteri deneyimini odağımıza alarak yeni nesil mağazacılık modelimizi geliştirdik. Müşterilerimizin, yeni konsept mağazalarımızda kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini istiyoruz. İstinyePark mağazamız müşterilerimizin maç izleyip, kişisel bakım yaptırabilecekleri, yeni tariflerle yemek pişirip tadına bakabilecekleri, en son teknoloji trendlerini deneyimleyebilecekleri, yetkili servis hizmeti alabilecekleri ve teknolojiden sağlıklı yaşama pek çok konuda konuşmacıları dinleyebilecekleri özel bir mağaza. Merkezinde inovasyon ve deneyim olan yeni konsept mağaza ve bayi ağımızı tüm Türkiye’ye genişletmeye devam edeceğiz."
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