Arçelik’ten döngüsel ekonomiye inovatif çözümler

İSTANBUL (AA) - 10’uncu Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlayan Arçelik, döngüsel ekonominin önemli bir parçası olan geri dönüşüm ve kaynak verimliliği konusunda öncü projelere imza attı. Şirket, geliştirdiği patentli teknolojisi sayesinde 12 milyon PET şişeyi geri dönüştürerek çamaşır makinesi kazanı üretiminde kullandı. Arçelik açıklamasına göre, sürdürülebilirlik alanında küresel başarılara imza atan Arçelik, enerji ve su verimliliğinden, sorumlu üretim ve tüketime, atık yönetiminden geri dönüşüme tüm operasyonlarında kaynak verimliliğine odaklanıyor. 10’uncu Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlayan Arçelik, Türkiye, Romanya, Rusya ve Çin operasyonlarında ürün başına su çekimini, temel yıl olarak belirlediği 2012’ye göre yüzde 36 azalttı, 2020 hedefini yüzde 38’e yükseltti. Yine Türkiye, Romanya, Rusya ve Çin operasyonlarında ürün başına enerji tüketiminde 2010 yılından bu yana yüzde 40,7 tasarruf sağladı. Hedef, 2020 yılına kadar ürün başına enerji tüketimini yüzde 45 azaltmak. \ - PET şişeden çamaşır makinesi kazanı

Açıklamada verilen bilgilere göre, dünyanın geleceği için doğal kaynakları korumaya öncelik veren Arçelik, geliştirdiği inovatif teknolojilerle çevreyi tehdit eden atıklar konusunda da önemli gelişmeler sağlıyor. Çamaşır makinelerinin kazanlarındaki plastiklerin içerisinde geri dönüştürülmüş PET şişeleri kullanan Arçelik, patentli teknolojisi sayesinde 12 milyon PET şişenin geri dönüşümünü sağladı. 2018’de de projenin yaygınlaştırılmasıyla 25 milyon PET şişenin geri dönüştürülmesi, bin 700 hanenin yıllık enerji tüketimine eş değer enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. \ - Geri dönüştürülmüş plastikten üretilen elektrik süpürgesine ödül Arçelik’in atıkların ekonomiye geri kazandırılması konusundaki bir başka başarılı çalışması da yeni ürettiği elektrik süpürgesi. Türkiye’de kendi AEEE geri dönüşüm tesisi olan ilk ve tek sanayi şirketi olan Arçelik, elektrik süpürgesinde geri dönüşüm tesislerinden çıkan atık plastikleri kullandı.Plastiklerinin yüzde 90’ı geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen bu elektrik süpürgesiyle Avrupa’da "Yılın Geri Dönüşüm Tüketici Yaşam Tarzı Ürünü Ödülü"ne layık görüldü. Ürün ve üretimde enerji verimliliğine öncelik veren Arçelik, çatısı altındaki markalarla kaynakların sorumlu tüketimi kapsamında projeler de geliştiriyor. Bu projelerin son örneği Grundig markasının doğaya dönük yaşam ve gıda israfını önleme konusunda farkındalığı artırma hedefiyle yürüttüğü "Ruhun Doysun" projesi.