İSTANBUL (AA) - Arçelik, "Her gün özel, her gün paylaşmaya değer" sloganıyla özel bir seri hazırladı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, yeni Grion Ankastre Serisi, günlük koşuşturmaların içinde özel anlar paylaşacağınız bir mutfak deneyimi sunuyor.

Üst segment ürünlerden oluşan Grion Ankastre Serisi, mutfakta daha fazla zaman geçirme isteği uyandıran gri cam yüzeyli tasarımı ile dikkati çekiyor. Grion Ankastre Serisi'nde; buharlı fırın, kompakt kombi fırın, sıcak tutma çekmecesi, davlumbaz, aspiratör, ocak, buzdolabı, bulaşık makinesi ve kahve makinesi yer alıyor.