HABER

Arçelik'ten "Grion Ankastre Serisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:36 | Son Güncelleme

Arçelik'ten "Grion Ankastre Serisi"

İSTANBUL (AA) - Arçelik, "Her gün özel, her gün paylaşmaya değer" sloganıyla özel bir seri hazırladı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, yeni Grion Ankastre Serisi, günlük koşuşturmaların içinde özel anlar paylaşacağınız bir mutfak deneyimi sunuyor.

Üst segment ürünlerden oluşan Grion Ankastre Serisi, mutfakta daha fazla zaman geçirme isteği uyandıran gri cam yüzeyli tasarımı ile dikkati çekiyor. Grion Ankastre Serisi'nde; buharlı fırın, kompakt kombi fırın, sıcak tutma çekmecesi, davlumbaz, aspiratör, ocak, buzdolabı, bulaşık makinesi ve kahve makinesi yer alıyor.

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar!Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar!
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
Hafta sonu havalar nasıl olacak?Hafta sonu havalar nasıl olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arçelik Grion Ankastre Serisi

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'u bezdirmişlerdi! 'Hacısüleymanoğulları' çetesi adliyede!

İstanbul'u bezdirmişlerdi! 'Hacısüleymanoğulları' çetesi adliyede!

Tosun'a büyük şok! Türk hukuk tarihinin en yüksek cezasını alabilir

Tosun'a büyük şok! Türk hukuk tarihinin en yüksek cezasını alabilir

Diplomatik krize neden olmuştu! Rus General'in naaşı şimdi sahipsiz kaldı!

Diplomatik krize neden olmuştu! Rus General'in naaşı şimdi sahipsiz kaldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.