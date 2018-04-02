İSTANBUL (AA) - Arçelik, "Her gün özel, her gün paylaşmaya değer" sloganıyla özel bir seri hazırladı.
Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, yeni Grion Ankastre Serisi, günlük koşuşturmaların içinde özel anlar paylaşacağınız bir mutfak deneyimi sunuyor.
Üst segment ürünlerden oluşan Grion Ankastre Serisi, mutfakta daha fazla zaman geçirme isteği uyandıran gri cam yüzeyli tasarımı ile dikkati çekiyor. Grion Ankastre Serisi'nde; buharlı fırın, kompakt kombi fırın, sıcak tutma çekmecesi, davlumbaz, aspiratör, ocak, buzdolabı, bulaşık makinesi ve kahve makinesi yer alıyor.
Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!
Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!
1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
Trump'tan yasa dışı göçmenlere tehdit
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum