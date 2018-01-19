Arda karne sevincini yaşayamadı

Ordu'da 8'inci sınıf öğrencisi Arda Yalçınkaya (14), karne almasına saatler kala tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesindeki Mehmet Akif İnan Ortaokulu 8. sınıfta öğrenim gören Yalçınkaya, bir süredir Akdeniz anemisi tedavisi görüyordu.

Yalçınkaya, hastalığının ilerlemesi üzerine tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinden Samsun Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Arda, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan öğrenim gördüğü okulda karnesi ve teşekkür belgesi hazırlanan Yalçınkaya'nın yaşamını yitirmesi ailesi ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.

Okul idarecilerinin öğrencinin karnesini ailesine teslim edeceği öğrenildi.

Arda Yalçınkaya, Gürgentepe ilçesine bağlı Düşek Mahallesi'nde toprağa verilecek.

(AA)