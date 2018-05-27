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Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 13:55 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan ünlü oyuncu Arda Öziri motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan Öziri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki Arda Öziri kimdir? İşte sanatçının hayatından ve kariyerinden detaylar...

Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

39 yaşındaki oyuncu Arda Öziri, motosikleti ile Ümraniye Tem otoyolunda geçirdiği kaza nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ancak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA OYNUYORDU!

Pek çok dizide ve yapımda rol alan Arda Öziri son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Sadettin Köpek'in saraydaki adamı Göktuğ'u canlandırıyordu.

14 Eylül 1978 İZmir doğumlu olan Arda Öziri Dokuz Eylül Güzel Sanatlar FAkültesi Oyunculuk bölümü mezunu idi. Aynı zamanda Anemi grubunun da vokalisti idi. Oyuncunun rol aldığı yapımlar şunlerdı:

  • Aşkın Bedeli - Poyraz (2013-2015)
  • İnsan Aldandı - Güven (2009)
  • Son İstasyon - Burak (2010)
  • Farklı Desenler - Komiser Aziz (2011-2012)*
  • Farklı Boyut (2009)
  • Akasya Durağı - Başkomiser Yardımcısı Tolga(2010-2011)
  • Cemile - Kaan (2006)
  • Dolunay - Erdem (2005)
  • Kandil (2005)
  • Memleket Hikayeleri - Irmağın Aldığı Gelin (2005)
  • Büyük Umutlar - Özgür (2004)
  • Ah Be İstanbul (2004)
  • Kampüsistan - Yiğit (2003)
  • Estağfurullah Yokuşu (2003)
  • Asmalı Konak - Haluk (2002)
  • Kınalı Kar (2002)
  • Yedi Numara (2000)
  • Dadı (2000)
  • Ruhsar (1997)
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Anahtar Kelimeler:
Arda Öziri diriliş: ertuğrul göktuğ

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