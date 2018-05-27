Arda Öziri kimdir! Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu yaşamını yitirdi!

39 yaşındaki oyuncu Arda Öziri, motosikleti ile Ümraniye Tem otoyolunda geçirdiği kaza nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ancak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Pek çok dizide ve yapımda rol alan Arda Öziri son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Sadettin Köpek'in saraydaki adamı Göktuğ'u canlandırıyordu.
14 Eylül 1978 İZmir doğumlu olan Arda Öziri Dokuz Eylül Güzel Sanatlar FAkültesi Oyunculuk bölümü mezunu idi. Aynı zamanda Anemi grubunun da vokalisti idi. Oyuncunun rol aldığı yapımlar şunlerdı:
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