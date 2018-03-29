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Arda Turan’ın köyünde taşkın riski

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 20:52 | Son Güncelleme

Ünlü futbolcu Arda Turan’ın köyü, aşırı yağışlar ve bazı barajların kapaklarını açması sonucu taşkınla karşı karşıya kaldı.Turan’ın dede ocağı olan Edirne’nin Havsa ilçesi Bakışlar köyünde, köy halkını taşkın endişesi sardı.

Ünlü futbolcu Arda Turan’ın köyü, aşırı yağışlar ve bazı barajların kapaklarını açması sonucu taşkınla karşı karşıya kaldı.
Turan’ın dede ocağı olan Edirne’nin Havsa ilçesi Bakışlar köyünde, köy halkını taşkın endişesi sardı. Aşırı yağışlar ve bazı dolu barajların kapaklarını açması sonucu, köy deresinin debisi aniden arttı. Köye suyun girmeye başlamasıyla, kepçe ve iş makineleri harekete geçti. Köye suyun yayılmaması için kepçe, suyu tahliye etmek için kanal oluşturdu. Köyün ana girişi açılan tahliye kanalıyla nedeniyle bir süreliğine kapandı. Köy yolunun daha sonra ulaşıma açıldığı bildirildi.

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