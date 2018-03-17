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Ardahan Belediyesi Meclisinden Afrin Harekatına tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:34 | Son Güncelleme

Ardahan Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Faruk Köksoy’un meclis toplantısında Afrin’de yapılan “Zeytin Dalı” operasyonunun desteklenmesi amacıyla, konunun gündeme alınarak görüşülmesini oylamaya sunuldu.

Ardahan Belediyesi Meclisinden Afrin Harekatına tam destek

Ardahan Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Faruk Köksoy’un meclis toplantısında Afrin’de yapılan “Zeytin Dalı” operasyonunun desteklenmesi amacıyla, konunun gündeme alınarak görüşülmesini oylamaya sunuldu. Söz konusu konu oy birliği ile kabul edildi.
Ardahan Belediye Meclisi; "Devletimizin bekasına, milletimizin birliğine ve kardeşliğine uzun dönemdir yönelmiş hain terörist odaklara ve onları besleyen emperyalizime karşı, Güvenlik Güçlerimizin sınır dışında (Afrin’de) icra ettiği "Zeytin Dalı" operasyonunu desteklediklerini ve Devletimizin yanında olduklarını ifade ederek, Zeytin Dalı operasyonunda görevli Güvenlik Güçlerimize; Ardahan İlimizin ürünü olan kaşar peynirinin gönderilmesi ve Mehmetçik Vakfı hesabına para yatırılması kampanyasının başlatılması “konusu, meclisce oy birliğiyle kabul edildi.

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