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Ardahan'da bulunan yarbayın cenazesi paylaşılamıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 12:03 | Son Güncelleme

Ardahan'da inşaat kazısı sırasında bulunan yarbayın cesedine Rusya'dan sonra Polonya da talip oldu. Rus ordusunda görev yapan yarbayın aslen Polonyalı olduğu belirtilmişti.

Rusya ile Polonya arasında krize dönüşme ihtimali yaratan yarbayın cesedi, Ardahan'da bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunmuştu.

Tabut içindeki cesedin Rus General Vasiliy Geyman'a ait olduğu iddia edilmiş ancak Kars Müzesi'nde mühürlenip koruma altına alınan yarbayın, bilimsel araştırmalar sonrası Yarbay Karl Karloviç Rjepetski olduğu anlaşılmıştı.

KURTULMUŞ: YAZIŞMA FASLINDAYIZ

TBMM'de konuya ilişkin soruları yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Polonya asıllı Rusların yarbayın koruma altındaki cesedin Rusya'ya verilmesi talebi var. Milliyet'te yer alan habere göre, Polonyalılar da Yarbay Polonya asıllı olduğu için hak iddia ediyorlar ve onlar da Polonya'ya verilmesini istiyorlar. Karar verilecek, uygun olan yapılacak. Şu an yazışma faslındayız" dedi.

Kurtulmuş, "Yarbayın koruma altındaki cesedi Rusya'ya teslim edilirse, onlardan da tarihi eserlerimizin iadesi talep edilebilir mi" sorusunu ise, "Rusya'da pek çok eserimiz var, çok sayıda tablomuz var ancak önce komutanın yerine gitmesini sağlamamız gerekiyor" diye yanıtladı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Polonya Ardahan general

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Önce gönderelim de sonra bizimkileri isteriz mantığı yanlış değil mi? İyi niyet güzeldir ama suistimale de açıktır. Her şeyin fazlası zarar.
Ölmüş adam için diplomatik kriz çıkaracaklar. Alsanız cenazeyi ne olacak. Gömün gitsin.. Belki kazara sevaba girersiniz..
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