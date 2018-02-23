Ardahan'da bulunan yarbayın cenazesi paylaşılamıyor!

Rusya ile Polonya arasında krize dönüşme ihtimali yaratan yarbayın cesedi, Ardahan'da bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunmuştu.

Tabut içindeki cesedin Rus General Vasiliy Geyman'a ait olduğu iddia edilmiş ancak Kars Müzesi'nde mühürlenip koruma altına alınan yarbayın, bilimsel araştırmalar sonrası Yarbay Karl Karloviç Rjepetski olduğu anlaşılmıştı.

KURTULMUŞ: YAZIŞMA FASLINDAYIZ



TBMM'de konuya ilişkin soruları yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Polonya asıllı Rusların yarbayın koruma altındaki cesedin Rusya'ya verilmesi talebi var. Milliyet'te yer alan habere göre, Polonyalılar da Yarbay Polonya asıllı olduğu için hak iddia ediyorlar ve onlar da Polonya'ya verilmesini istiyorlar. Karar verilecek, uygun olan yapılacak. Şu an yazışma faslındayız" dedi.

Kurtulmuş, "Yarbayın koruma altındaki cesedi Rusya'ya teslim edilirse, onlardan da tarihi eserlerimizin iadesi talep edilebilir mi" sorusunu ise, "Rusya'da pek çok eserimiz var, çok sayıda tablomuz var ancak önce komutanın yerine gitmesini sağlamamız gerekiyor" diye yanıtladı.