Ardahan'da etkili olan dolu yağışı sonrası her yer bembeyaz oldu!

Ardahan'da sağanak ile başlayan yağmurun yerini doluya bırakması ile tüm arazi beyaza büründü. Yağış iki saat boyunca devam etti.

ÇİFTÇİLERİN OT TAŞIMASINI ZORLAŞTIRDI

Ardahan Sulakyurt köyünde ikamet eden Muhammet Çiçek, sağanak gök gürültülü yağış sonrası dolunun başlaması ile evinin bahçesinin beyaza bürünmesini görünce telefonu ile dolu yağışını kayda aldı.

Dolu yağışı köylerde ve gerek merkezde etkili olması çiftçilerin ot taşımasını da zorlaştırıyor. (İHA)

