HABER

Ardahan'da etkili olan dolu yağışı sonrası her yer bembeyaz oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 19:01 | Son Güncelleme

Ardahan kent merkezinde sağanak yağış köylerde dolu olarak etkili oldu. Yaklaşık 2 saat etkili olan dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü.

Ardahan'da etkili olan dolu yağışı sonrası her yer bembeyaz oldu!

Ardahan'da sağanak ile başlayan yağmurun yerini doluya bırakması ile tüm arazi beyaza büründü. Yağış iki saat boyunca devam etti.

ÇİFTÇİLERİN OT TAŞIMASINI ZORLAŞTIRDI

Ardahan Sulakyurt köyünde ikamet eden Muhammet Çiçek, sağanak gök gürültülü yağış sonrası dolunun başlaması ile evinin bahçesinin beyaza bürünmesini görünce telefonu ile dolu yağışını kayda aldı.

Dolu yağışı köylerde ve gerek merkezde etkili olması çiftçilerin ot taşımasını da zorlaştırıyor. (İHA)

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
Sinop'ta onlarca yelkovan kuşu telef olduSinop'ta onlarca yelkovan kuşu telef oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi!Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan dolu yağışı

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, MHP bozdurdu

Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, MHP bozdurdu

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ta İHA tarafından tespit edilen 5 terörist hava harekatıyla öldürüldü!

Şırnak'ta İHA tarafından tespit edilen 5 terörist hava harekatıyla öldürüldü!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek

Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi!

KPSS ÖABT temel soru kitapçıkları yayımlandı! Öğretmenlik alan bilgisi testi ÖSYM sitesinde

KPSS ÖABT temel soru kitapçıkları yayımlandı! Öğretmenlik alan bilgisi testi ÖSYM sitesinde

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.