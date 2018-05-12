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Ardahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 11:27 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Ardahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralı

Iğdır'dan Gürcistan'a giden Ali Ekber Kumak'ın kullandığı 34 TT 0009 plakalı midibüs, Çıldır-Aktaş karayolu Mozaret Dağı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Barış Özüm, Nilgün ve Hatice Kıraç olay yerinde yaşamını yitirdi.

Midibüsteki Mehmet Fatih, Erol Altay, Neşe Sadıç, Taner Aldaş, Ayşe Nur Yıldız, Osman Özen, Emine Ebru Satır, Esra Aktürk, Serap Bozdağı, Kenan Unutmaz, Feyzullah Gürel, Zehra Betül Demir, Barış Uslu, Özlem Özen, Taner Bozdağ, Ali Uzun, Neslihan Sonem, Sedanur Yadigaroğlu, Çağla Öneç, İlknur Selin Türk, Cüneyt Boyat ve Nazıl Ağan yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, AFAD, sağlık ve jandarma görevlilerince çıkartılarak ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Cesetler, Çıldır Sağlık Merkezi morguna gönderildi. Midibüs, jandarma ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.

"İNSANLAR BİRBİRİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ"

Tedavi altına alınan yaralılardan Çağla Öneç, AA muhabirine, midibüsün yoldan çıkıp refüje vurarak şarampole devrildiğini söyledi.

Öneç, kazayı şöyle anlattı:

"Midibüs yoldan çıkıp refüje vurarak şarampole düştü, havada taklalar attı. Kazada insanlar birbirinin üzerine düştü. Midibüs durduğunda yanımdaki cam kırıktı. Üzerime düşen bir yaralıyı kenara bıraktım. Araçtan ilk çıkıp hastaneye kaldırılanlardan biriydim. Araçtan fırlayanlar vardı, bağırış ve çığlıklar oldu."


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Anahtar Kelimeler:
Ardahan midibüs

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