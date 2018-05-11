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Ardahan'daki kazıda bulunan Rus yarbay Karl Karloviç iki ülke arasında krize neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 08:47 | Son Güncelleme

Ardahan'da inşaat sırasında bulunan, ardından Rusya ile Polonya arasında krize neden olan Polonya asıllı Rus yarbay Karl Karloviç için, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ardahan’daki inşaat kazısında üniformasıyla gömülmüş halde bulunan ve Rusya ile Polonya arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Kars Müzesi’nde koruma altında tutulan Polonya asıllı Rus yarbay Karl Karloviç Rjepetski için, “O kadar yıl mezarda çürümemiş adam müzede çürüyecek. Sonuçta biz burada toprağa vermek zorunda kalabiliriz” dedi.

DİPLOMATİK TEMASLARDAN SONUÇ ALINAMADI

Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz'ın haberine göre, Yarbay Rjepetski için özel mezar yeri ve anıt park oluşturacaklarını belirterek, “Vatandaşımız, bize verin” diyen Polonya ile “O zaman Polonya yoktu, bizim vatandaşımızdır, bir Hıristiyan köyündeki mezarlığa gömün” diyen Rusya arasında yürütülen diplomatik temaslardan sonuç alınamadı.

Kurtulmuş ise Hürriyet’e, iki ülke arasındaki bu sorunun aşılamaması nedeniyle müzede koruma altında tutulmaya devam edilen Yarbay Rjepetski’nin durumuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şu ana kadar iki ülke arasında yürütülen temaslardan bir sonuç alınamadı. Bu sorun aşılamadığı için de cenaze müzede tutulmaya devam ediyor. O kadar yıl mezarda çürümemiş adam müzede çürüyecek, en üzücü yanı bu. Sonuçta görülüyor ki biz burada toprağa vermek zorunda kalabiliriz. Çünkü ilanihaye müzede tutulamaz.”


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Anahtar Kelimeler:
Karl Karloviç Ardahan rus yarbay

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