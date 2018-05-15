Ardahan iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi en doğudaki illerimizden Ardahan'a da Ramazan heyecanı hakim. Hatta konumu nedeniyle Ardahan'da pek çok ilden önce sahur kalkılacak ve iftar açılacak. O zaman 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Ardahan'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar?

Ardahan için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Ardahan ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

ARDAHAN 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

1 Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 02:56 04:44 12:12 16:06 19:28 21:07 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 02:55 04:43 12:12 16:06 19:29 21:09 3 18 Mayıs 2018 Cuma 02:53 04:42 12:12 16:07 19:30 21:10 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 02:52 04:41 12:12 16:07 19:31 21:12 5 20 Mayıs 2018 Pazar 02:50 04:40 12:12 16:07 19:31 21:13 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 02:49 04:39 12:12 16:08 19:32 21:14 7 22 Mayıs 2018 Salı 02:48 04:38 12:12 16:08 19:33 21:16 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 02:46 04:38 12:12 16:08 19:34 21:17 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 02:45 04:37 12:12 16:08 19:35 21:19 10 25 Mayıs 2018 Cuma 02:44 04:36 12:12 16:09 19:36 21:20 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 02:43 04:36 12:12 16:09 19:37 21:21 12 27 Mayıs 2018 Pazar 02:41 04:35 12:12 16:09 19:38 21:23 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 02:40 04:34 12:12 16:10 19:39 21:24 14 29 Mayıs 2018 Salı 02:39 04:34 12:13 16:10 19:39 21:25 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 02:38 04:33 12:13 16:10 19:40 21:27 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 02:37 04:33 12:13 16:11 19:41 21:28 17 01 Haziran 2018 Cuma 02:36 04:32 12:13 16:11 19:42 21:29 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 02:35 04:32 12:13 16:11 19:43 21:30 19 03 Haziran 2018 Pazar 02:34 04:31 12:13 16:11 19:43 21:31 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 02:34 04:31 12:13 16:12 19:44 21:32 21 05 Haziran 2018 Salı 02:33 04:31 12:14 16:12 19:45 21:33 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:32 04:30 12:14 16:12 19:45 21:34 23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:32 04:30 12:14 16:12 19:46 21:35 24 08 Haziran 2018 Cuma 02:31 04:30 12:14 16:13 19:47 21:36 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:30 04:30 12:14 16:13 19:47 21:37 26 10 Haziran 2018 Pazar 02:30 04:29 12:15 16:13 19:48 21:38 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:29 04:29 12:15 16:14 19:48 21:39 28 12 Haziran 2018 Salı 02:29 04:29 12:15 16:14 19:49 21:40 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:29 04:29 12:15 16:14 19:49 21:40 30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:29 04:29 12:15 16:14 19:50 21:41

KULAK DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.

Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 367, 376).