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Ardahan merkezli kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 18:51 | Son Güncelleme

Ardahan ve Kars'ta düzenlenen operasyonlarda, aralarında gümrük muhafaza ve nüfus memurlarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı

Ardahan ve Kars'ta, kaçakçılara yönelik operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Ardahan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ardahan merkez, Göle, Posof ilçeleri ile Kars'ta 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2'si gümrük muhafaza memuru, biri nüfus memuru olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

"Kaçakçılık kanununa muhalefet, rüşvet almak, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla gözaltına alınan A.Ö, A.Y, A.A, B.K, E.A, M.O, Ö.B, Ö.Y, Ş.T, Ş.Ç ile U.U isimli şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere sağlık kontrolünün ardından Ardahan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet kaçak yollarla yurda sokulmuş araç şanzımanı, 4 bin 894 paket gümrük kaçağı sigara, 38 şişe gümrük kaçağı viski, 48 litre gümrük kaçağı votka da ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan gözaltı Kaçakçılık

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