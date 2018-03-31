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Ardahan ve Kars'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 11:51 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i tutuklandı

Ardahan ve Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan ve Kars'ta uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine yaklaşık 3 aylık takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Ardahan'da 8, Kars'ta da bir kişi gözaltına alındı.

Aramalarda, şahısların üzerinde iki adet ruhsatsız tabanca, bir hassa terazi, 80 gram esrarın yanı sıra 23 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Ardahan Jandarma Kars operasyon tutuklama uyuşturucu

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