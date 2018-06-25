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Ardahan'da AK Parti ve CHP 1'er milletvekili çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 01:07 | Son Güncelleme

ARDAHAN'da 27'nci dönem milletvekili seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti ve CHP 1'er milletvekili çıkardı.

Ardahan'da AK Parti ve CHP 1'er milletvekili çıkardı

ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da 27'nci dönem milletvekili seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti ve CHP 1'er milletvekili çıkardı.
Ardahan'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde olduğu gibi AK Parti ve CHP 1'er milletvekili çıkardı. Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti 20 bin 796, CHP 14 bin 804, HDP 13 bin 358 ve MHP 3 bin 816 oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti'nin mevcut milletvekili ve birinci sıra adayı Orhan Atalay ile CHP'nin mevcut milletvekili ve birinci sıra adayı Öztürk Yılmaz partilerini TMBB'de temsil etmeye hak kazandı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçiminde ise kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 23 bin 917, Muharrem İnce yüzde 20 bin 790, Selahattin Demirtaş 8 bin 830, Meral Akşener 2 bin 446 oy aldı.

AK Parti

Orhan Atalay kimdir

1965 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede Temel İslami Bilimler alanında tamamladı. 2007 yılında profesör oldu. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Biri çeviri olmak üzere, yayımlanmış 4 kitabı bulunmaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanlığı yaptı. AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Genel Başkan Yardımcısıdır. 24, 25 ve 26'ıncı dönem milletvekilliği yapan Atalay, çok iyi düzeyde Arapça, Farsça ve İngilizce bilen Atalay, evli ve 1 çocuk babasıdır.

CHP

Öztürk Yılmaz kimdir?

1970 yılında Ardahan'da doğdu. Öztürk Yılmaz, ilk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Musul Başkonsolosluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Tacikistan Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. CHP Kurultayında PM Üyeliğine seçildi ve akabinde Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. AB'nin Kalkınma ve Entegrasyonu konusunda (VUB-Brüksel) master yaptı. İngilizce tez konusunda AB'nin Kosova ve KKTC'ye dönük farklı yaklaşımını değerlendirdi.Yılmaz, CHP'nin mevcut Ardahan Milletvekili ve partisinin genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Rusça bilen Yılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Ardahan'da AK Parti ve CHP 1'er milletvekili çıkardı

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