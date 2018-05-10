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Ardahan'da "Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 16:40 | Son Güncelleme

Ardahan Üniversitesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen şenlikler başladı

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Merkez Camisi önünden yürüyüş ile başlayan şenliklere, Ardahan Valiliği bahçesinde devam edildi.

Burada konuşan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Üniversitesinin önemli bir görevi ifa ettiğini belirterek, "Üniversitemiz bir insan ömrü için uzun olan, ama bir toplum ömrü için çok kısa olan 10 yıl önce kuruldu. Bugün bunu biliyoruz ki aynı tarihte kurulan birçok üniversiteden daha iyi bir kurumsal kimliğe ve kampüse sahip hale gelmiştir. Bu nedenle şimdiki rektörümüz, kurucu rektörümüz ve onların mesai arkadaşlarına teşekkür ediyoruz." dedi.

Bilmez, üniversite ile kentin daha çok bütünleşmesi için çalıştıklarını da söyledi.

Şenliklerin 2 gün boyunca süreceğini kaydeden ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber de üniversite olarak bölgesel kalkınmayı, Ardahan'ın eğitimine, kültürüne, tarihine ve doğal değerlere yatırım yapmayı bir görev bildiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından şenliklere, Zübeyde Hanım Anaokulu Karıncalar Grubu ile ARÜ Türkmen Grubu'nun gösterisi ile devam edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan ARÜ bilim kültür sanat ve spor şenlikleri

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