Ardahan'da inanılmaz görüntü! Saçları bile dondu...

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte etkili olan soğuk havadan dolayı vatandaşların saç, kaş ve kirpiklerinin dondu. Sisin de etkili olduğu kentte, erken saatlerde dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı. Öğrenciler okula gitmekte zorlanırken kaldırım ve yollar buzla kaplandı.

HERKES BUNU MERAK EDİYOR! YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili son dakika bilgiler gelmeye devam ediyor. Yurdun batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale'nin güney ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbullular yılbaşında kar yağacak mı sorusunu merak ediyor. İşte son hava durumu raporu...

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu bilgileri ile "Bugün hava durumu nasıl olacak?" soru yanıt bulmuş oldu. İşte o hava durumu raporu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale'nin güney ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.