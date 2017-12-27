Ardahan'da inanılmaz görüntü! Saçları bile dondu...

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte etkili olan soğuk havadan dolayı vatandaşların saç, kaş ve kirpiklerinin dondu. Sisin de etkili olduğu kentte, erken saatlerde dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı. Öğrenciler okula gitmekte zorlanırken kaldırım ve yollar buzla kaplandı.
HERKES BUNU MERAK EDİYOR! YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili son dakika bilgiler gelmeye devam ediyor. Yurdun batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale'nin güney ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbullular yılbaşında kar yağacak mı sorusunu merak ediyor. İşte son hava durumu raporu...
Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu bilgileri ile "Bugün hava durumu nasıl olacak?" soru yanıt bulmuş oldu. İşte o hava durumu raporu.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale'nin güney ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
YILBAŞINDA İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
Hemen hemen her sene yılbaşında kar yağmasına alışık olan İstanbullular için bu sene pek beklendiği gibi olmayacak. İstanbul'da bir sıcak bir soğuk geçen kış mevsiminde henüz beklenen kar yağışı görülmedi. 31 Aralık Pazar günü İstanbul'da hava bulutlu en yüksek 10 derece en düşük 7 derece olması bekleniyor. İstanbul'da 31 Aralık sıcaklık ortalaması en düşük 6,3 en yüksek 11,4 derece.
YILBAŞINDA ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Ankara'da 31 Aralık gününün soğuk ancak yağışsız çok bulutlu olması bekleniyor. Meteoroloji'nin son verilerine göre en yüksek sıcaklık 7 en düşük 4 derece olacak. Ankara'da 31 Aralık sıcaklık ortalaması en düşük 1,4 en yüksek 6 derece.
YILBAŞINDA İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
31 Aralık'ta İzmir'de parçalı bulutlu bir hava olması bekleniyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, 31 Aralık'ta en yüksek 13 derece en düşük 8 derece olacak. İzmir'de 31 aralık sıcaklık ortalaması en düşük 7,8 en yüksek 13,7 derece.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin çok bulutlu, Çanakkale'nin güney ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ÇANKIRI °C, 6°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKİSEHİR °C, 6°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KARAMAN °C, 3°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BARTIN °C, 17°C
Az bulutlu
BOLU °C, 5°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu
DÜZCE °C, 9°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu
ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Az bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 4°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BİNGÖL °C, 10°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Az bulutlu
KARS °C, 4°C
Az bulutlu
VAN °C, 8°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Karadeniz'in batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m; kuzeyinde 1,0 ila 2,0m, gece 2,5m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde batısı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra açıklarında 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz açıklarında 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğu, zamanla güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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