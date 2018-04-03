Ardahan’da kar yağışı

Ardahan’da Nisan ayının üçünde hafif şekilde kar yağışı görüldü.
Öğle saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı vatandaşları mutlu etti. Tozak şeklinde görülen kar yağışı altında okul bahçesinde oynayan çocuklar doyasıya eğlendi.
Kar yağışı kent merkezinin yanısıra ilçelerde de etkili oldu, yüksek kesimler yeniden beyaz örtüyle kaplandı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada kar yağışının aralıklarla gün boyunca süreceği bildirildi.
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