HABER

Ardahan’da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 16:09 | Son Güncelleme

Ardahan’da Nisan ayının üçünde hafif şekilde kar yağışı görüldü.Öğle saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı vatandaşları mutlu etti.

Ardahan’da Nisan ayının üçünde hafif şekilde kar yağışı görüldü.
Öğle saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı vatandaşları mutlu etti. Tozak şeklinde görülen kar yağışı altında okul bahçesinde oynayan çocuklar doyasıya eğlendi.
Kar yağışı kent merkezinin yanısıra ilçelerde de etkili oldu, yüksek kesimler yeniden beyaz örtüyle kaplandı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada kar yağışının aralıklarla gün boyunca süreceği bildirildi.

Ardahan’da kar yağışı

1 / 8

Ardahan’da kar yağışı

Ardahan’da kar yağışı
2 / 8

Ardahan’da kar yağışı

Ardahan’da kar yağışı
3 / 8

Ardahan’da kar yağışı

Ardahan’da kar yağışı
4 / 8

Ardahan’da kar yağışı

Ardahan’da kar yağışı
5 / 8

Ardahan’da kar yağışı

Ardahan’da kar yağışı
6 / 8

Ardahan’da kar yağışı

Ardahan’da kar yağışı
7 / 8

Ardahan’da kar yağışı

Ardahan’da kar yağışı
8 / 8

Ardahan’da kar yağışı

Ardahan’da kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Sezen Aksu isyan etti! 'Bu seçim şaibeli'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da 102 kişi hayatını kaybetmişti... Bu fotoğraflar dosyaya girdi

Ankara'da 102 kişi hayatını kaybetmişti... Bu fotoğraflar dosyaya girdi

Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'da!

Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'da!

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 132 bin 222 kişiyi nasıl kandırdı?

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 132 bin 222 kişiyi nasıl kandırdı?

Terör örgütünün sözde adalet komisyoncularına büyük şok! Yakalandılar!

Terör örgütünün sözde adalet komisyoncularına büyük şok! Yakalandılar!

Polise dehşeti yaşatan FETÖ'cünün pantolonu düştü!

Polise dehşeti yaşatan FETÖ'cünün pantolonu düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.