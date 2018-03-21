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Ardahan'da martta yağan kar ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 14:54 | Son Güncelleme

Ardahan-Artvin karayolunda kar yağışı ve tipi yüzünden sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

Ardahan'da mart ayında yağan kar, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde bir süre etkili olan kar yağışı, öğleden sonra özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

Baharın ilk ayı olan martta etkili olan kar sebebiyle Ardahan-Artvin karayolunda tipiye dönüştü.

Sürücülerin güçlükle ilerlediği söz konusu karayolunda, iş makinesi desteğindeki karayolları ekiplerince kar küreme çalışması başlatıldı.

Karayolları ekipleri, kar yağışının yolları kayganlaştırdığına dikkati çekerek, sürücülerin tedbirli olmasını istedi.

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Ardahan Ardahan-Artvin yolu kar yağışı ulaşım

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