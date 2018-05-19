Ardahan'da otobüs devrildi: 1 yaralı

Ardahan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Muhammed Mustafa Aktemur'un kullandığı 25 S 0252 plakalı yolcu otobüsü, Ardahan-Kars karayolunun Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu mevkisinde devrildi.
Kazada, yolcu bulunmayan otobüsün sürücüsü Aktemur yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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