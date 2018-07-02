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Ardahan'da otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 17:02 | Son Güncelleme

Ardahan'da otomobiliyle çarptığı iki kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olan sürücü kaçtı

Ardahan'da henüz sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin çarptığı yayalardan ikisi öldü, biri yaralandı.

Edinilen bilgeye göre, 61 TR 916 plakalı otomobil Ardahan-Kars yolunun 12. kilometresinde üniversite kavşağında, Emrah Avcı (26), kardeşi Faruk Avcı (24) ve Halil Demir'e (26) çarptı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin karıştığı kazada Avcı kardeşler olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan Halil Demir, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan 61 TR 916 plakalı aracın sürücüsü olay sonrası kayıplara karışırken arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ardahan İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaya karışan sürücünün bulunması için çalışmaların titizlikle sürdüğünü kaydetti.

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Ardahan Kaza

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