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Ardahan'da sahte kimlikle yakalanan FETÖ'cü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 19:02 | Son Güncelleme

Ardahan'da sahte kimlikle yakalanan FETÖ'cü tutuklandı

Ardahan'ın Posof ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, sahte kimlikle yakalandı. FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında aranan Mehmet Baylan, Ardahan'ın Posof ilçesinde tespit edildi.

Ardahan Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yapılan operasyonda Mehmet Baylan gözaltına alandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ardahan Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Baylan, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

FETÖ'nün "emniyet mahrem yapısı"nda yer aldığı belirtilen Baylan'ın üzerinden H.T. ismiyle sahte kimlik ve ehliyet çıktı.

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Ardahan Ardahan'da FETÖ/PDY operasyonu

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