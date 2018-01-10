Ardahan'da şiddetli fırtına tırlar mahsur kaldı

ARDAHAN, (DHA)Ardahan'ın yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından şiddetli fırtına etkili oldu. İl genelinde 54 köy yolu ulaşıma kapandı.Yoğun fırtına sebebiyle Ilgar Dağı geçidi trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin yolu açık tutma çabasına rağmen onlarca TIR yolda mahsur kaldı. Ardahan'ı Artvin'in Şavşat ilçesine bağlayan karayolunun Sahara geçidinde ve Göle karayolunda da fırtına etkili oldu. Bu yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Abdullah Gül, OHAL sorusunu yanıtsız bıraktı
Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi
Akşener: Erdoğan, Boğaziçi'ne bağırmadı, Davutoğlu'na bağırdı
İran'dan sonra bir Orta Doğu ülkesi daha karıştı! Tunus'ta protesto şoku!
Trump göçmen politikasında kararlı, sırada beş ülke daha var!
WhatsApp'tan büyük yenilik!
Jandarma'nın yeni kıyafetleri görücüye çıktı!
Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!
Tecavüze uğrayan kadın, yaşadıklarına dayanamayıp bayıldı
Şehidin nişanlısı bunu başardı ve... 'Ben artık vatanımla evliyim'
Hasip Kaplan'dan HDP'yi karıştıran tweet'ler: Sırrı gitsin film çeksin
Okuyucu Yorumları 0 yorum