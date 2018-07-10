Ardahan'da silahlı kavga

Ardahan'da meydana gelen silahlı kavgada iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Göle ilçesine bağlı Balçeşme köyünde henüz belirlenemeyen nedenle Z.Z, Turan Ateş ve Mahir Şentürk arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Z.Z'nin açtığı ateş sonucu Turan Ateş ile Mahir Şentürk yaralandı.
Yaralılar, Göle Devlet Hastanesinde ilk müdahalenin ardından, Ardahan Devlet Hastanesi, ardından da Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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