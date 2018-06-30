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Ardahan'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 17:55 | Son Güncelleme

Kentin Göle ilçesinde, teröristlere yönelik operasyona katılan "kobra" tipi zırhlı araca yaklaşmaya çalışan ve "dur" ihtarına uymayan kişi açılan ateşle hayatını kaybetti - Vali Mehmet Emin Bilmez: "Olay yerinde yapılan incelemede ölen kişinin, Samandöken köyünden İ.K. isimli sivil şahıs olduğu değerlendirilmektedir. Olay, hem adli hem de idari açıdan bütün yönleriyle araştırılmaktadır"

Ardahan'ın Göle ilçesinde, teröristlere yönelik operasyon sırasında "kobra" tipi zırhlı araca yaklaşmaya çalışan ve "dur" ihtarına uymayan kişi güvenlik güçlerinin ateşiyle hayatını kaybetti.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, yaptığı yazılı açıklamada, bugün saat 10.00 sıralarında Jandarma Genel Komutanlığına gelen ve kendilerine iletilen ihbarda, Göle ilçesi Samandöken köyü yakınlarındaki bir bölgede 4 kişilik silahlı bölücü terör örgütü mensubunun olduğu bilgisinin alındığını aktardı.

Bu bilgi üzerine bölgeye yakın alanda görev yapan güvenlik güçlerinin, teröristlerin bulunduğu belirtilen alana yönlendirildiğini anlatan Bilmez, şu bilgileri paylaştı:

"Bölgeye yaklaşan güvenlik kuvvetleri, kişilerden birinin orman içine kaçtığını diğerinin orman kenarındaki hendeği kullanarak 'Kobra' aracına yaklaşmaya çalıştığının görülmesi üzerine Kobra'dan bölgeye doğru yapılan atış sonucu, kobra aracına yaklaşmaya çalışan ve 'dur' ikazına uymayan şahıs, hayatını kaybetmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede, ölen kişinin, Samandöken köyünden İ.K. (34) isimli sivil şahıs olduğu değerlendirilmektedir. Olay, hem adli, hem de idari açıdan bütün yönleriyle araştırılmaktadır."

Bilmez, İ.K'nin cenazesinin, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini kaydetti.

Kaçan diğer kişilerin yakalanması için bölgede başlatılan operasyonun sürdüğü öğrenildi.

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Ardahan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez

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