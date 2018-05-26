Ardahan'da trafik kazası: 5 yaralı

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Atalay idaresindeki 75 AR 056 plakalı otomobil, Kongre Caddesi Şehir Stadyumu mevkisinde Vedat Aydın idaresindeki 75 T 0058 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Eda Kum, Öykü Arslangörür ve Emirhan Keskin yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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