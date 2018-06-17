Ardahan'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Ardahan'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Adem Gökçe (35) idaresindeki 75 BA 955 plakalı traktör, Ardahan-Kars karayolunun 22. kilometresindeki Hasköy mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü yaşamını yitirdi, traktörde bulunan Kardelen ve Gülcan Gökçe yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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