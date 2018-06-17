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Ardahan'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 00:01 | Son Güncelleme

Ardahan'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Ardahan'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adem Gökçe (35) idaresindeki 75 BA 955 plakalı traktör, Ardahan-Kars karayolunun 22. kilometresindeki Hasköy mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü yaşamını yitirdi, traktörde bulunan Kardelen ve Gülcan Gökçe yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Ardahan Kaza ölümlü kaza

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