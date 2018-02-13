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Ardahan’da uyuşturucu ile mücadele derneğinden Başkan Köksoy’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ | 13.02.2018 08:55 | Son Güncelleme

Ardahan’da madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında yeni kurulan Uyuşturucu İle Mücadele Derneği Kurucu Başkanı Uğur Kaçar, beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy’u Makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Köksoy; “Uzun bir süredir ilimizin gündeminde olan, derdi olan gençlerimizin ve gelecek nesillerimizin uyuşturucu müptelalarına kapılmamaları, kapılanlarında biran önce bu işten vazgeçmeleri ve tedavi olmaları gibi birçok amacı içinde barındıran Uyuşturucuyla Mücadele Derneğini kuran Uğur Kaçar ve yönetimine biz belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız.Ardahan’ımız için çok önemli olan, tabandan gelen bir derneği kurduklarını ve birçok kapıyı rahatlıkla açarak destek alabilecekleri bir pozisyonda olduklarını belirterek, kendilerini kutluyor, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ardahan’da uyuşturucu ile mücadele derneğinden Başkan Köksoy’a ziyaret

Ardahan’da madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında yeni kurulan Uyuşturucu İle Mücadele Derneği Kurucu Başkanı Uğur Kaçar, beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy’u Makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Köksoy; “Uzun bir süredir ilimizin gündeminde olan, derdi olan gençlerimizin ve gelecek nesillerimizin uyuşturucu müptelalarına kapılmamaları, kapılanlarında biran önce bu işten vazgeçmeleri ve tedavi olmaları gibi birçok amacı içinde barındıran Uyuşturucuyla Mücadele Derneğini kuran Uğur Kaçar ve yönetimine biz belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız.
Ardahan’ımız için çok önemli olan, tabandan gelen bir derneği kurduklarını ve birçok kapıyı rahatlıkla açarak destek alabilecekleri bir pozisyonda olduklarını belirterek, kendilerini kutluyor, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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