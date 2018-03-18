Ardahan’da yamaç paraşütü eğitimi

Ardahan’da gençler yamaç paraşütü eğitimi almaya başladı.
12 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Eğitmeni Levent Günher ve Ekrem Çavuş, Ardahan’da gençlere yamaç paraşütü eğitimi vermeye başladı.
Ardahan’da gençler, ilk defa yamaç paraşütü yapmanın heyecanı ve tutkusu ile yerden yükselerek gökyüzün renklendirmenin zevkini yaşadı.
Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...
Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!
Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!
3 gündür kayıp olan kadından acı haber
Trump’tan porno yıldızına 20 milyon dolarlık dava
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'
MHP'den 3 partiye davet yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Tarihin en acı karesi!
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum