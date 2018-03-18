Ardahan’da yamaç paraşütü eğitimi

Ardahan’da gençler yamaç paraşütü eğitimi almaya başladı.

12 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Eğitmeni Levent Günher ve Ekrem Çavuş, Ardahan’da gençlere yamaç paraşütü eğitimi vermeye başladı.

Ardahan’da gençler, ilk defa yamaç paraşütü yapmanın heyecanı ve tutkusu ile yerden yükselerek gökyüzün renklendirmenin zevkini yaşadı.