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Ardahan'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Ardahan'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin ilçe merkezinin ele geçirilmesi, Ardahan'da Türk bayraklarıyla süslenen araçlarla oluşturulan konvoy ile şehir turu atılarak kutlandı.

Afrin ilçe merkezinin YPG/PKK teröristlerinden temizlenmesinin ardından Ardahan'da bazı dolmuş ve otomobil sürücüleri, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy yaparak şehir turu attı.

Polis noktasında başlayan konvoy, Kars köprüsünde son buldu. Artvin yolu kavşağında toplanan sürücüler, TSK'ye destek amaçlı toplandıklarını belirtti.

Grup, İstiklal Marşı okunmasının ardından dağıldı.

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