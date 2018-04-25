Ardahan'daki terör operasyonu

Ardahan'da, terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 üniversite öğrencisinden 9'u tutuklandı.
Bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasının (YDG-H) faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 20 öğrenci adliyeye sevk edildi.
Mahkeme çıkarılan şüphelilerden 9'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Nisan Çarşamba terör örgütüne yönelik operasyonda 20 üniversite öğrencisi gözaltına alınmıştı.
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