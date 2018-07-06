Ardahan'daki terör operasyonu

Göle ilçesinde, geçen cumartesi günü teröristlere yönelik düzenlenen operasyon sırasında açılan ateş sonucu hayatını kaybeden İsmail Karakaş'ın yakınları, Vali Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamada, ziyarette, İsmail Karakaş'ın yakınlarının yanı sıra Samandöken Köyü Dernek Başkanı Ensar Şahin'in de bulunduğu belirtildi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Bilmez, Dernek Başkanı Şahin ve Karakaş'ın yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.
Ziyarette, Ardahan İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da hazır bulundu.
Geçen cumartesi günü, Ardahan'ın Göle ilçesinde, teröristlere yönelik yapılan operasyon sırasında "kobra" tipi zırhlı araca yaklaşmaya çalışan ve "dur" ihtarına uymayan İsmail Karakaş, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.
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