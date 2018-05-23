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Ardahan'ın yolları son teknoloji ile asfaltlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 12:10 | Son Güncelleme

Nüfus bakımından Türkiye'nin en küçük ili olan Ardahan'da, yapımı süren ve kısa süre sonra hizmete alınması planlanan son teknolojiye sahip asfalt plenti ile yollarda rahatlıkla asfaltlama yapılacak - Vali Mehmet Emin Bilmez: - "Burada saatte 200 ton sıcak asfalt üretilecek. Bundan sonra inşallah bütün köylerimize sıcak asfalt ile gidilecek. Çok kısa sürede bu çalışma tüm köylerimizi kapsayacak" - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel: - "Bu tesis ile hem köy yollarına hem de belediyelere aktif olarak 24 saat hizmet edebileceğiz. Bizde sezon çok kısa olduğu için asfalt plenti bu süre zarfında kalite standartlarında ürün çıkarmaya yardımcı olacak"

Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük ili olan Ardahan'da yapımı süren ve son teknolojiye sahip asfalt plenti, kent merkezi ve köy yollarının asfaltlanmasına büyük ivme kazandıracak.

Zorlu iklim şartlarına sahip Ardahan'da, yolların daha dayanıklı olması için 15 Nisan'da yapımına başlanan asfalt plenti, haziran ayının ilk haftasında üretime başlayacak.

10 milyona mal olan ve son teknolojiye sahip asfalt plenti ile yerel yönetimlere talep doğrultusunda asfalt desteği sağlanacak.

Modern teknolojiye sahip asfalt plent ile özellikle kışın olumsuz iklim şartlarının etkili olduğu Ardahan ve ilçelerinde yaz sezonunda kısa sürede birçok yolun asfaltlanması hedefleniyor.

Ardahan-Artvin karayolu üzerindeki Ardahan İl Özel İdaresine ait malzeme üretim tesislerinde yapımı süren asfalt plenti ile ilgili çalışmaları Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez yerinde inceledi.

Vali Bilmez, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, asfalt plentinin bitmesiyle saatte 200 ton asfalt üretimi yapılacağını, bugüne kadar böyle bir imkana sahip olmadıklarını belirtti.

- "Birkaç yıl içinde bütün köylerimizin yollarını sıcak asfalt yapacağız"

Müteahhitlerin sıcak asfalt tesisi kurma taraftarı olmadığını, bu ihtiyacın giderilmesi için İl Özel idaresi olarak tesis kurduklarını bildiren Bilmez, şunları kaydetti:

"Müteahhitlerin bu yönde çalışmaları olmayınca biz özel idare olarak bu tesisi kurmak zorunda kaldık. Burada saatte 200 ton sıcak asfalt üretilecek. Bundan sonra inşallah bütün köylerimize sıcak asfalt ile gidilecek. Çok kısa sürede bu çalışma tüm köylerimizi kapsayacak. Ölü sezonda asfaltı depolayıp, çalışma sezonumuzu ise seri şekilde tamamlamayı planlıyoruz. Birkaç yıl içinde bütün köylerimizin yollarını sıcak asfalt yapacağız."

Bilmez, tesisin kapasite itibarıyla bütün ile hitap edeceğini vurgulayarak, asfalt plentinin köy yollarının yanı sıra belediyelere de asfalt desteği sağlayacağını dile getirdi.

- Son teknoloji ile üretim yapılacak

Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel ise Ardahan'da bundan sonra dünyada kullanılan en son teknoloji ile asfalt üretimi yapılacağını bildirdi.

Tesisin bir fabrika gibi çalışacağını belirten Aksel, "Bu tesisin içinde ayrıca mekanik plent de var. Yaklaşık 2 bin ton asfaltı kendi ham maddesi olarak depolayabilecek. Saatte 200 ton asfalt üretebilecek. Bu tesis ile hem köy yollarına hem de belediyelere aktif olarak 24 saat hizmet edebileceğiz. Bizde sezon çok kısa olduğu için asfalt plenti bu süre zarfında kalite standartlarında ürün çıkarmaya yardımcı olacak." dedi.

Asfalt plenti için malzeme depolama çalışmaları da aralıksız sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Asfalt plenti İl Özel İdaresi Vali Mehmet Emin Bilmez

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