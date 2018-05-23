Ardahan'ın yolları son teknoloji ile asfaltlanacak

Vali Bilmez, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, asfalt plentinin bitmesiyle saatte 200 ton asfalt üretimi yapılacağını, bugüne kadar böyle bir imkana sahip olmadıklarını belirtti.

Modern teknolojiye sahip asfalt plent ile özellikle kışın olumsuz iklim şartlarının etkili olduğu Ardahan ve ilçelerinde yaz sezonunda kısa sürede birçok yolun asfaltlanması hedefleniyor.

10 milyona mal olan ve son teknolojiye sahip asfalt plenti ile yerel yönetimlere talep doğrultusunda asfalt desteği sağlanacak.

Zorlu iklim şartlarına sahip Ardahan'da, yolların daha dayanıklı olması için 15 Nisan'da yapımına başlanan asfalt plenti, haziran ayının ilk haftasında üretime başlayacak.

Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük ili olan Ardahan'da yapımı süren ve son teknolojiye sahip asfalt plenti, kent merkezi ve köy yollarının asfaltlanmasına büyük ivme kazandıracak.

- "Birkaç yıl içinde bütün köylerimizin yollarını sıcak asfalt yapacağız"

Müteahhitlerin sıcak asfalt tesisi kurma taraftarı olmadığını, bu ihtiyacın giderilmesi için İl Özel idaresi olarak tesis kurduklarını bildiren Bilmez, şunları kaydetti:

"Müteahhitlerin bu yönde çalışmaları olmayınca biz özel idare olarak bu tesisi kurmak zorunda kaldık. Burada saatte 200 ton sıcak asfalt üretilecek. Bundan sonra inşallah bütün köylerimize sıcak asfalt ile gidilecek. Çok kısa sürede bu çalışma tüm köylerimizi kapsayacak. Ölü sezonda asfaltı depolayıp, çalışma sezonumuzu ise seri şekilde tamamlamayı planlıyoruz. Birkaç yıl içinde bütün köylerimizin yollarını sıcak asfalt yapacağız."

Bilmez, tesisin kapasite itibarıyla bütün ile hitap edeceğini vurgulayarak, asfalt plentinin köy yollarının yanı sıra belediyelere de asfalt desteği sağlayacağını dile getirdi.

- Son teknoloji ile üretim yapılacak

Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel ise Ardahan'da bundan sonra dünyada kullanılan en son teknoloji ile asfalt üretimi yapılacağını bildirdi.