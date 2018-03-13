HABER

Ardahanlı muhtarlardan 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek gecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 09:27 | Son Güncelleme

ARDAHAN’ın Çıldır ilçesindeki Muhtarlar Derneği'nce Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gece düzenlendi.

Ardahanlı muhtarlardan 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek gecesi

Deniz BAŞLI- Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA) - ARDAHAN’ın Çıldır ilçesindeki Muhtarlar Derneği'nce Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gece düzenlendi. Aşıkların sazlı- sözlü değişlerle Mehmetçik'e övgüler sıraladığı gecede, Mehmetçik Vakfı'na bağış toplandı.
Çıldır ilçesinde faaliyet gösteren Muhtarlar Derneği tarafından 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek gecesi gerçekleştirildi. Çıldır Gölü kenarındaki restoranda düzenlenen geceye Vali Mehmet Emin Bilmez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, köy ve mahalle muhtarları, iş adamları, esnaf ile davetliler katıldı. Gecede, geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmak üzere hindi eti açık artırmaya çıkarıldı. 600 liradan açık artırmaya çıkarılan hindiyi, 5 bin lirayla en yüksek fiyatı veren Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural satın aldı. Gecede Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmak üzere 22 bin 100 lira toplandı.
Vali Bilmez, düzenledikleri geceye ilişkin "'Aşıklar diyarı' Çıldır'dan ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine hizmet edecek bu etkinlikle inşallah, cephede olan Mehmetçik'imize buradan dua gönderiyoruz; selam gönderiyoruz. Biz millet olarak onların arkasında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını hissettirmemiz lazım" diye konuştu. Muhtarlar Derneği Başkanı Uzunkaya ise Mehmetçik Vakfı'na destek olmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Geceye katılan Çıldırlı aşıklar, sazlı- sözlü türküler eşliğinde, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan asker ve polise övgüler dizdi. Sazları ve sözleriyle Mehmetçik'in kahramanlıklarını dile getiren aşıkların değişleri, büyük beğeni topladı.

FOTOĞRAFLI

Ardahanlı muhtarlardan 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek gecesiArdahanlı muhtarlardan 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek gecesiArdahanlı muhtarlardan 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek gecesiArdahanlı muhtarlardan 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek gecesi

'Challenger uzay mekiğini biz düşürdük''Challenger uzay mekiğini biz düşürdük'
Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı! Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı!
Rusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlarRusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 10 ölü

Son dakika! Çorum'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 10 ölü

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

Uçak kazası öncesi Mina Başaran'ın son telefonu: Aşkım 5 saat sonra yanındayım!

Uçak kazası öncesi Mina Başaran'ın son telefonu: Aşkım 5 saat sonra yanındayım!

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

TSK acı haberi verdi: Ağrı ve Cinderes’te 2 asker şehit oldu

TSK acı haberi verdi: Ağrı ve Cinderes’te 2 asker şehit oldu

Bursa'da 'gondol' devrildi!

Bursa'da 'gondol' devrildi!

Acı haber geldi: 1 asker şehit

Acı haber geldi: 1 asker şehit

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnönü’de İstiklal Marşının kabulünün 97’nci yıl dönümü programı

İnönü’de İstiklal Marşının kabulünün 97’nci yıl dönümü programı

Hayallerin yolu Ceylanpınar Belediyesi’nden geçiyor

Hayallerin yolu Ceylanpınar Belediyesi’nden geçiyor

Şanlıurfa’ya 2,5 milyon liralık aydınlatma yatırımı

Şanlıurfa’ya 2,5 milyon liralık aydınlatma yatırımı

Canlı Yayından Kilometrelerce Öteye Ders

Canlı Yayından Kilometrelerce Öteye Ders

Seçim ittifakı teklifi Meclis'te kabul edildi!

Seçim ittifakı teklifi Meclis'te kabul edildi!

Genç mucitler kendi Drone’nunu yaptı

Genç mucitler kendi Drone’nunu yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.