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Ardışık aranan eski deniz astsubayı için hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 20:14 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt mensubu mahrem imamların ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle iletişim kurduğu tespit edilen eski deniz astsubayı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt mensubu mahrem imamların ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle iletişim kurduğu tespit edilen eski deniz astsubayı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Cumhuriyet savcılığınca örgüt mensubu mahrem imamlar tarafından ankesörlü hatlardan ardışık arandığı iddia edilen tutuksuz eski deniz astsubayı S.S. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Şüpheli S.S. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan inceleme sonucunda kabul edildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

''Şüpheli S.S'nin kendisinden sorumlu mahrem imamlarla sabit hatlardan aranarak iletişime geçtiği, mahrem imam ile görüşme yapacakları yeri belirledikleri, daha sonra mahrem imam ile buluştukları ve ideolojik eğitime tabi tutulduğu hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyesi olduğu ve üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği anlaşıldığından cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.''

Şüpheli S.S. ise iddianamede yer alan savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

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