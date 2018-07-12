Ardışık aranan eski deniz astsubayı için hapis istemi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt mensubu mahrem imamların ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle iletişim kurduğu tespit edilen eski deniz astsubayı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Cumhuriyet savcılığınca örgüt mensubu mahrem imamlar tarafından ankesörlü hatlardan ardışık arandığı iddia edilen tutuksuz eski deniz astsubayı S.S. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Şüpheli S.S. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan inceleme sonucunda kabul edildi.
İddianamenin değerlendirme bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:
''Şüpheli S.S'nin kendisinden sorumlu mahrem imamlarla sabit hatlardan aranarak iletişime geçtiği, mahrem imam ile görüşme yapacakları yeri belirledikleri, daha sonra mahrem imam ile buluştukları ve ideolojik eğitime tabi tutulduğu hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyesi olduğu ve üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği anlaşıldığından cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.''
Şüpheli S.S. ise iddianamede yer alan savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
Bayrampaşa'da otobüs yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi
Güpegündüz cinayet anı kamerada
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...
Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!
Siz bir de onu zeytin toplarken görün
İYİ Parti'den 'Gültekin Uysal' açıklaması
15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi
Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu
Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar
Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum